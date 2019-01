12-lenia dziewczyna zatruła się tlenkiem węgla w domu przy ulicy Pileckiego w Oświęcimiu. Dziewczynka jest w ciężkim stanie.

Jak ustalił nasz reporter, do wypadku doszło podczas kąpieli w łazience.



Dziewczyna zostanie przetransportowana do do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich.





W okresie zimowym praktycznie codziennie pojawiają się informacje o zatruciu tlenkiem węgla. Dwa dni temu trzy osoby trafiły do szpitala w Wielkopolsce.

Jak informował wówczas rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt, w czwartek późnym popołudniem do szpitala w Kaliszu trafiło zatrute tlenkiem węgla piętnastomiesięczne dziecko. Kilka godzin później jedna osoba trafiła do szpitala po zatruciu czadem w Chodzieży, zaś przed północą trzeba było ratować 25-latkę w Poznaniu. Kobieta również trafiła do szpitala.





Premier: Myślimy o tym, by zwiększyć zakres obligatoryjności montażu czujników czadu

Podczas konferencji dotyczącej tragedii w Koszalinie premier Mateusz Morawiecki mówił też o przypadkach zatrucia czadem.

Szef rządu poinformował, że rząd analizuje też zmianę regulacji dotyczących czujników czadu. Przypomniał, że co roku notuje się liczne przypadki zatrucia tym gazem. "Dlatego myślimy o tym, żeby zwiększyć zakres obligatoryjności czujników czadu, by zapobiegać w maksymalny możliwy sposób tragediom tego typu".

