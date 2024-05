Od 1 czerwca, dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL, będzie można uniknąć możliwości wyłudzenia kredytu - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do tej pory z możliwości zastrzeżenia PESEL-u skorzystało ponad 2,7 mln obywateli.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa inicjująca akcję promocyjną nt. zastrzegania numeru PESEL w aplikacji mObywatel 2.0. Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że obywatele, którzy zastrzegą swój PESEL, będą mogli mieć "poczucie, że państwo się nimi zaopiekowało".

Wyłudzanie kredytów to plaga

To olbrzymia zmiana, szczególnie, że różnego rodzaju instytucje będą odpowiedzialne za to, żeby wprowadzać obowiązki weryfikacji numeru PESEL. Bedą to banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, telekomunikacyjne, notariusze - wyliczał Gawkowski.

Szef resortu cyfryzacji przekazał, że wyłudzanie kredytów w Polsce "to plaga, która z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, cały czas się powiększa". W Polsce w ostatnim tylko kwartale (wyłudzanie kredytów) wzrosło o ponad 12 proc. - mówił.

Dodał, że "do próby wyłudzenia kredytu, różnego rodzaju oszustwa finansowego dochodzi średnio co 40 minut". To oznacza, że tylko w 2024 roku odnotowano ponad 3 tys. prób wyłudzeń. Nie możemy pozostawić tego tematu z boku - podkreślił.

Jak zastrzec numer PESEL?

Podczas konferencji minister cyfryzacji przypomniał, że jest wiele możliwości i sposobów, żeby zastrzec swój PESEL. Można to robić i na poziomie stacjonarnym - w gminie. Można to robić na poziomie internetowym, przez komputer, czyli dzięki aplikacjom, które stworzyliśmy, portalom internetowym - wymieniał. Dodał, że to również aplikacja mObywatel.

Do tej pory skorzystało z możliwości zastrzeżenia PESEL-u ponad 2,7 mln obywateli. Najchętniej wybieraną formą zastrzeżenia PESEL-u jest aplikacja mObywatel - poinformował Gawkowski. Ocenił, że formy zastrzeżenia numeru PESEL są dostosowane do możliwości obywateli.

Zwrócił uwagę na wsparcie seniorów, najstarszych obywateli. Zaznaczył, że państwo musi działać spójnie dla każdej grupy społecznej.

Apelujemy: zastrzeżcie swoje pesele!

Minister ds. spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała, że swój PESEL zastrzegło ok. 700 tys. osób po 60. roku życia, co znaczy, że zdecydowało się na to zaledwie 10 proc. osób w tej grupie wiekowej.

Na te wyłudzenia, na te oszustwa najbardziej narażone są osoby starsze. Dlatego apelujemy z tego miejsca: zastrzeżcie swoje pesele - powiedziała ministra. Podkreśliła, że można to zrobić zarówno w formie elektronicznej, jak i stacjonarnie - w urzędzie gminy.

Numer PESEL w aplikacji mObywatel można zastrzec od 17 listopada ubiegłego roku. Możliwość taką dała ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem pieniędzy poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.

Od 1 czerwca 2024 roku podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.