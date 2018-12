Kompletnie pijany, agresywny 22-latek, który w Wigilię uszkodził siekierą m.in. samochody przejeżdżające drogą krajową nr 3 w okolicy Kłobuczyna na Dolnym Śląsku, usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Siekiera, którą mężczyzna atakował samochody / Policja

W wigilijny wieczór polkowiccy policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenia o mężczyźnie, który w okolicy Kłobuczyna biegał z siekierą i uderzał nią w przejeżdżające krajową drogą samochody. Podczas zatrzymania młody mężczyzna zachowywał się agresywnie i zaatakował policjantów siekierą, która wcześniej posłużyła mu do uszkodzenia cudzego mienia. Funkcjonariusze obezwładnili napastnika i doprowadzili go do policyjnej celi. Przeprowadzone badanie wykazało u 22-letniego mieszkańca gminy Gaworzyce blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie - mówi Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Sprawca uszkodził trzy samochody, ale także np. elementy sąsiednich zabudowań oraz wiatę przystankową. Łączne straty to około 7 tys. zł.



22-latek usłyszał siedem zarzutów uszkodzenia cudzego mienia oraz zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.