Zarobki medyków. Samorząd lekarski reaguje na decyzję prezydenta

RMF24

Naczelna Izba Lekarska zapowiada reakcję po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał dzisiaj ustawę, która pozwoli gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, samorząd lekarski poprosi Urząd Ochrony Danych Osobowych o jak najlepsze zabezpieczenie tych danych. Niewykluczone są też inne interwencje z zakresu ochrony danych osobowych.

Podpisana przez prezydenta ustawa pozwoli zbierać dane o łącznych zarobkach uzyskanych w kilku placówkach, na podstawie numeru PESEL lekarza i numeru prawa wykonywania zawodu.

Pierwszy raport ma być opublikowany najpóźniej w październiku.

Prezydent: Każdy obywatel ma prawo

Każdy obywatel ma takie samo prawo do godnej opieki zdrowotnej - podkreślił w nagraniu Karol Nawrocki, nawiązując m.in. do tzw. saloników VIP w szpitalach dla „osób wpływowych” i „uprzywilejowania” zależnego od „legitymacji partyjnej”, a także wysokich wynagrodzeń niektórych lekarzy.

Odniósł się też do informacji dotyczących nieprawidłowości w stołecznym Szpitalu Południowym. Obserwujemy obecnie gorącą dyskusję dotyczącą możliwego uprzywilejowania osób związanych z elitami politycznymi - powiedział.

„Ustawa w pośpiechu”. Mimo to jest podpis

Zdaniem prezydenta ostatnie wydarzenia w ochronie zdrowia spowodowały, że ustawa regulująca monitoring zarobków w ochronie zdrowia powstawała „w pośpiechu” i „nie została poprzedzona wystarczającymi konsultacjami”.

Zwrócił uwagę, że Naczelna Rada Lekarska zgłaszała do niej uwagi dotyczące ochrony danych osobowych. Nie można tych zastrzeżeń lekceważyć. Przejrzystość nie może oznaczać naruszania prywatności - stwierdził.

Karol Nawrocki wyjaśnił, że mimo to zdecydował się podpisać ustawę, ponieważ „w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli”. Równocześnie konieczne będzie monitorowanie skutków przepisów i tam, gdzie to potrzebne, wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń chroniących dane osobowe personelu - zastrzegł.

Ustawa o zarobkach lekarzy

Przygotowana przez rząd ustawa pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu (PWZ). Gromadzone przez Agencję dane dotyczyłyby nie tylko grup, które można identyfikować po PWZ – to lekarze czy pielęgniarki – ale także pozostałego personelu i pracowników administracyjnych. Stąd w ustawie zapis o numerze PESEL.

Obecnie Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.

O zawetowanie nowelizacji apelował do prezydenta samorząd lekarski. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski mówił, że w innym przypadku samorząd będzie wnosić do Trybunału Konstytucyjnego skargę na niekonstytucyjność ustawy. Zapowiedział też, że zwróci się też do unijnych trybunałów o sprawdzenie zgodności przepisów z RODO.