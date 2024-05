"Tarcza Wschód" planem wieloletnim

Program "Tarcza Wschód", na który rząd zapowiedział przeznaczenie 10 mld zł, zakłada m.in. budowę umocnień i zapór wzdłuż wschodniej granicy.

Kosiniak-Kamysz przekazał, że działania w ramach "Tarczy Wschód" będą angażować społeczność lokalną i podmioty gospodarcze. Zwrócił uwagę, że przez wiele lat osoby mieszkające przy granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej żyły z tego, wymiana gospodarcza stała się jednak niemożliwa. Podkreślił, że teraz przedsiębiorstwa i mieszkańcy okolicznych terenów będą żyli "z bezpieczeństwa granicy".



Szef MON dodał, że w program "Tarcza Wschód", oprócz MON, będzie zaangażowane Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, resorty infrastruktury oraz rozwoju, a także inne podmioty i wspólnoty samorządowe.



Strategia i działania, które podejmujemy mają na celu obronę i ochronę każdego centymetra obszaru RP - zaznaczył wicepremier. Zwrócił też uwagę na rosnący napór imigrantów na polską granicę.



Przypomniał, że zapora na granicy polsko-białoruskiej będzie wzmacniana. To jest działanie odrębne od "Tarczy Wschód". "Tarcza Wschód" ma być działaniem o charakterze militarnym, ale jedno z drugim ma się uzupełniać - powiedział szef resortu obrony.

Dodał, że "Tarcza Wschód" to plan wieloletni na lata 2024-2028.

Skąd pieniądze na "Tarczę Wschód"?

Mamy do zabezpieczenia około 700 kilometrów granicy, w tym 400 kilometrów z Białorusią (...). Chcemy, żeby ten projekt był realizowany niezwłocznie, zacznie się jeszcze w tym roku (...) chcemy, żeby ten projekt zakończył się do 2028 r., szacowany koszt to około 10 mld zł - mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Zaznaczył, że przedstawiona kwota obejmuje tylko koszty materiałowe. To jest ogromna inwestycja w skali państwa, ale też w skali całego NATO - podkreślił.



Chcemy, żeby te środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, ale też w dużej mierze ze środków europejskich, dlatego, że zabezpieczenie militarnej granicy wschodniej i północnej to jest też zabezpieczenie całej granicy UE i NATO - powiedział Tomczyk.