Nietypową akcję odnotowali ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR) w Giżycku. Uwalniali mężczyznę, który zaklinował się w oknie na łodzi.

eby uwolnić młodego chłopaka ratownicy musieli wyciąć okno i przeciąć jego ramę. Zdj. ilustracyjne / Tomasz Waszczuk / PAP

Do nietypowego zdarzenia doszło w Sztynorcie. Dyżurny MOPR poinformował, że młody chłopak założył się z załogą, że wyjdzie z kabiny przez małe okno na dziobie na zewnątrz łodzi. Okno to było przystosowane do tego, by wchodzić z niego z dziobu pod pokład, a nie odwrotnie.

Chłopak utknął tak solidnie, że trzeba było wycinać okno razem z nim. Dopiero potem trzeba było przeciąć ramę, by chłopaka uwolnić - powiedział PAP ratownik MOPR.



Na mazurskich jeziorach dziś jest tłoczno, wiatr wieje z siłą 4 stopni w skali Beauforta i jest słonecznie. Temperatura powietrza ma 21 stopni C, a woda ma 18 stopni C.