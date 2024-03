Coraz bliżej wprowadzenia w Polsce zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów. W kwietniu ma być gotowa propozycja nowych przepisów w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Produkty zniknęłyby ze sklepów i z automatów, gdzie można kupić jednorazowe e-papierosy bez weryfikacji wieku - podkreśla szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna.

To one są dzisiaj największym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi, bo nie do końca wiemy, co się znajduje w tych jednorazowych pojemnikach - dodaje.

Sprzedaż jednorazowych e-papierosów w Polsce rośnie. W ubiegłym roku Polacy kupili około 100 milionów sztuk. Potwierdza to prezes Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami psychiatra prof. Marcin Wojnar.

To jest jedno z większych zagrożeń. To są punkty sprzedaży, które znajdują się bardzo blisko szkół - mówi.

Lekarze proponują, żeby w nowej ustawie znalazł się także zakaz sprzedaży produktów z nikotyną w odległości kilkuset metrów od szkół.

Według planu resortu zdrowia, zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów ma szansę wejść w życie w drugiej połowie tego roku.

Rośnie odsetek palaczy

W ubiegłym roku eksperci Polskiej Akademii Nauk zwrócili uwagę, że w Polsce wzrasta odsetek osób palących papierosy. Liczba palaczy zwiększyła się w czasie pandemii, zwłaszcza wśród młodych kobiet.



Z danych Polskiej Akademii Nauk wynika, że blisko 29 procent Polaków pali papierosy codziennie. W kwietniu ubiegłego roku eksperci Polskiej Akademii Nauk zaapelowali między innymi o zwiększenie podatku od wyrobów tytoniowych oraz eliminację ich reklamy i promocji. Swoje rekomendacje opublikowali w opracowaniu pt. "Redukcja palenia papierosów i używania e-papierosów, w szczególności wśród młodego pokolenia Polaków". Dokument został opracowany przez grono ekspertów w ramach projektu Polskie Zdrowie 2.0, który jest koordynowany przez Komitet Zdrowia Publicznego PAN.

Specjaliści Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych zwracali uwagę w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że nikotynizm, czyli uzależnienie od palenia papierosów, zwiększa ryzyko chorób, które stanowią najczęstsze przyczyny zgonów Polaków.

To choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby onkologiczne i problemy pulmonologiczne. Nikotynizm to choroba, która zwiększa ryzyko powikłań nie tylko ze strony układu oddechowego. Trzy główne przyczyny zgonu zależne są od nikotynizmu - podkreślał prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych prof. Filip Szymański.