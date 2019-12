Ratownicy TOPR ogłosili w Tatrach trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy apelują, by nie wychodzić w wyższe partie gór, na szlaki powyżej schronisk. Z kolei w Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Turyści i narciarze na Kasprowym Wierchu w Tatrach / Grzegorz Momot / PAP

Na Kasprowym Wierchu leży już 135 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -12 st. C. Dodatkowo w górach wieje silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 80 km/h.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. Możliwe jest także samoistne schodzenie dużych lawin.

Widoczność w górnych partiach Bieszczad nie przekracza 50 metrów

W górnych partiach Bieszczad obowiązuje natomiast pierwszy w pięciostopniowej stopień zagrożenia lawinowego. W górnej granicy lasu wiatr wieje z prędkością ponad 70 km/godz.



Rano na Połoninie Wetlińskiej było osiem stopni mrozu. Leży tam średnio pół metra śniegu, z czego 15 cm spadło w ciągu ostatniej doby - mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jarosław Makutynowicz.



Dodaje, że "silny wiatr powoduje zawieje i zamiecie śnieżne". Widoczność w górnych partiach gór nie przekracza 50 metrów - zaznaczył Makutynowicz.



Z kolei w bieszczadzkich dolinach pokrywa śnieżna waha się od 16 cm w Cisnej do 24 w Ustrzykach Górnych. Termometry pokazują dwa, trzy stopnie Celsjusza poniżej zera.



Niewielkie zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim w masywach Wielkiej Rawki, Szerokiego Wierchu, Tarnicy oraz połonin Wetlińskiej i Caryńskiej. Dotyczy głównie północnych stoków



Makutynowicz podkreślił, że "z uwagi na panujące warunki zimowe wybierający się góry powinni pamiętać o odpowiednim stroju i obuwiu". Warto też zabrać ze sobą m.in. naładowany telefon komórkowy, a w nim aplikację Ratunek - radzi ratownik.