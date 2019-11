Przed hutą w Krakowie trwa protest przeciwko decyzji ArcelorMittal o wygaszeniu wielkiego pieca i stalowni. W pikiecie uczestniczą wszystkie związki zawodowe skupione w krakowskim kombinacie.

Związkowcy blokują skrzyżownaie Alei Solidarności z ulicą Ujastek, przed głównym wejściem do huty. Mają ze sobą flagi i transparenty. Dołączyli do nich także górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W ArcerolMittal Poland dotknie to ok. 1200 osób, w tym momencie te osoby są przypisywane do różnych lokalizacji, miejsc pracy. Ten proces ma być zakończony do końca listopada - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Józef Kawula z NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland. Firmy wspólpracujące z hutą mają bardzo duży problem - nie mają tych narzędzi, które ma ArcerolMittal... Będą musiały zwalniać - tłumaczył. Żądamy wycofania się z tej decyzji, wycofania się z degradacji naszej huty. Żądamy jawności wszystkich informacji - apelował. Czujemy się oszukani przez zarząd, przez lokalnych polityków i centralnych. Wszyscy nas oszukali - podkreślił Kawula.

Uczestnicy protestu / Józef Polewka / RMF FM





Geert Verbeeck, prezes ArcelorMittal Poland poinformował kilka dni temu, że tym miesiącu zostanie wygaszony wielki piec w kombinacie w Nowej Hucie w Krakowie. W zapowiedziach padają informacje o wielomiesięcznym postoju. Nieoficjalnie mówi się o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca oraz stalowni na 9 miesięcy.



W rozmowie z dziennikarzem RMF MAXXX Przemkiem Błaszczykiem dyrektor personalny ArcrolMittal Monika Roznerska zapewniała, że firma nie przewiduje w tej chwili żadnych zwolnień. W Krakowie pozostanie około połowy naszych pracowników. Zakładamy, że niewielka grupa przejdzie na postojowe - mówiła. Jak dodała, wygaszenia pieca w Krakowie nie oznacza wyjścia z Polski ArcrolMittal.



ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.



Od 2004 roku, kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie. W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.