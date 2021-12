W województwie zachodniopomorskim strażacy interweniowali 282 razy. Głównie wzywani byli do powalonych przez silny wiatr drzew

Zdj. ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

Blisko 300 razy interweniowali strażacy minionej nocy w województwie zachodniopomorskim. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydane było dla trzynastu powiatów m.in. białogardzkiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego.

Silny wiatr spowodował utrudnienia w ruchu pociągów w regionie.



Między Stargardem a Runowem na sieci trakcyjnej, na torach leżą drzewa spoza pasa kolejowego. Wprowadzono komunikację zastępczą: Polregio na odcinku Stargard - Runowo Pomorskie, a przewoźnik Intercity na odcinku Szczecin Główny - Runowo Pomorskie - poinformował rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.



Jak dodał "w nocy mieliśmy problemy na linii Wrocław-Szczecin, między Krzywinem Gryfińskim a Chojną. Nasza ekipa już się uporała ze skutkami wichury i wznowiliśmy ruch pociągów po jednym torze".



Gdzie wiało najmocniej?

Największe porywy wiatr osiągał w pasie nadmorskim.



Najsilniejszą prędkość wiatru porywy zanotowano nad ranem w Darłowie, tam wiatr osiągnął prędkość 108 km/h, na stacji w Dziwnowie 100 km/h. Nieco słabiej wiało w Kołobrzegu i Świnoujściu, najsilniejsze porywy były tam do 80 km/h, a w Szczecinie do 72 km/h - powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.



Jak dodał "w tym momencie w województwie zachodniopomorskim obowiązują dwa ostrzeżenia: drugiego stopnia (powiaty nadmorskie) i pierwszego (pozostałą część województwa). Prędkość wiatru stopniowo będzie słabła, w tym momencie jeszcze w porywach osiąga on jeszcze do 80 km/h".



Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godz. 10, a pierwszego obowiązywało do godz. 9.