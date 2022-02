37-letni mężczyzna, podczas wysiadania z autobusu ukradł plecak należący do kierowcy, a następnie uciekł w stronę szkoły. Został złapany przez dwóch obywateli – poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa KMP w Policach mł. asp. Katarzyna Leśnicka.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło przy pętli autobusowej w Przecławiu (woj. zachodniopomorskie) w czwartek około godz. 20. Kierowca autobusu próbował dogonić 37-latka, a kiedy był w okolicy szkoły, zauważyli to przechodnie, którzy pomogli złapać złodzieja.



Policjanci odzyskali również skradziony plecak, w którym były dokumenty i pieniądze. Sprawca kradzieży był pod wpływem alkoholu - poinformowała rzeczniczka prasowa KMP w Policach mł. asp. Katarzyna Leśnicka.



Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.