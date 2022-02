Bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym organizuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Kurs organizowany jest po raz drugi. Zajęcia będą odbywać się online.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Kurs organizuje Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Rekrutacja rozpocznie się w piątek, 11 lutego 2022 r.

Dla tegorocznych maturzystów uczelnia przygotowała 250 wolnych miejsc. Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy. Program kursu obejmie podstawę programową.

Zakres tematyczny dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych. Podczas korepetycji maturzyści powtórzą m.in.: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi liczbowe, trygonometrię, planimetrię, geometrię na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometrię, elementy statystyki opisowej oraz teorię prawdopodobieństwa i kombinatorykę - mówi organizatorka kursu dr Magdalena Kucharska.

Zajęcia będą prowadzone w pięciu grupach. Trzech na poziomie podstawowym oraz dwóch na poziomie rozszerzonym. Każda z grup "spotka się" online dwa razy w tygodniu na dwie godziny lekcyjne od 17.30 do 19.00. Kurs przygotowawczy do matury z matematyki będzie prowadzony od 28 lutego do 29 kwietnia z tygodniową przerwą świąteczną od 13 do 19 kwietnia.

Maturzyści, którzy chcieliby wziąć udział w bezpłatnych korepetycjach organizowanych przez ZUT muszą przesłać swoje zgłoszenie mailowo na adres matura@zut.edu.pl w treści wpisując swoje imię i nazwisko, adres mailowy, na podstawie którego uczestnik zostanie dołączony do odpowiedniego zespołu MS Teams oraz numer wybranej grupy zajęciowej.

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się w piątek, 11 lutego 2022 r. o godz. 9.00 i potrwa do wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie: matura.zut.edu.pl.