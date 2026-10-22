Zabójstwo krytyka Putina w Białej Podlaskiej: Zatrzymano drugiego podejrzanego

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymany Makhmud A. prowadził rozpoznanie miejsca zamieszkania ofiary. Zbierał informacje na temat jego zwyczajów i przekazał sprawcy.
Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę w minioną niedzielę, na parkingu przy autostradzie A2. Przyjechał do Polski dzień wcześniej, a podróżował jeszcze z dwoma Gruzinami. Zostali oni przekazani straży granicznej, która zdecydowała o wydaleniu obcokrajowców. Mają dziesięcioletni zakaz wjazdu do naszego kraju.
Natomiast 22-latkowi postawiono zarzuty pomocnictwa w zabójstwie oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. Nie przyznał się do winy.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu podejrzanego.
Do zabójstwa doszło w czerwcu na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej
Do zabójstwa Roberta Kuzowkowa doszło 15 czerwca rano na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości.
Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.
Kuzowkow był rosyjskim performerem, karykaturzystą i blogerem, znanym z ostrych satyrycznych treści wymierzonych m.in. w reżim Władimira Putina.