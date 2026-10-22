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Zabójstwo krytyka Putina w Białej Podlaskiej: Zatrzymano drugiego podejrzanego

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 października (14:56)

Druga osoba zatrzymana w sprawie zabójstwa rosyjskiego krytyka polityki Kremla Roberta Kuzowkowa została zatrzymana przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodzi o 22-letniego Gruzina, który - według służb - miał pomagać zatrzymanemu wcześniej sprawcy zabójstwa - Elnurowi A. Rosjanin, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki, został zastrzelony w Białej Podlaskiej w czerwcu tego roku.

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Zabójstwo krytyka Putina w Białej Podlaskiej: Zatrzymano drugiego podejrzanego
Na zdjęciu z czerwca policja zabezpiecza doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo do prokuratury w Lublinie (fot. Wojtek Jargiło_) /PAP

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymany Makhmud A. prowadził rozpoznanie miejsca zamieszkania ofiary. Zbierał informacje na temat jego zwyczajów i przekazał sprawcy

Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę w minioną niedzielę, na parkingu przy autostradzie A2. Przyjechał do Polski dzień wcześniej, a podróżował jeszcze z dwoma Gruzinami. Zostali oni przekazani straży granicznej, która zdecydowała o wydaleniu obcokrajowców. Mają dziesięcioletni zakaz wjazdu do naszego kraju. 

Natomiast 22-latkowi postawiono zarzuty pomocnictwa w zabójstwie oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. Nie przyznał się do winy

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu podejrzanego.

Do zabójstwa doszło w czerwcu na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej 

Do zabójstwa Roberta Kuzowkowa doszło 15 czerwca rano na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. 

Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Kuzowkow był rosyjskim performerem, karykaturzystą i blogerem, znanym z ostrych satyrycznych treści wymierzonych m.in. w reżim Władimira Putina


Źródło: RMF FM
Tagi: zabójstwo kreml ABW

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