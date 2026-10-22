Zabójstwo krytyka Putina w Białej Podlaskiej: Zatrzymano drugiego podejrzanego

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Druga osoba zatrzymana w sprawie zabójstwa rosyjskiego krytyka polityki Kremla Roberta Kuzowkowa została zatrzymana przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodzi o 22-letniego Gruzina, który - według służb - miał pomagać zatrzymanemu wcześniej sprawcy zabójstwa - Elnurowi A. Rosjanin, znany pod pseudonimem Siemion Skrepecki, został zastrzelony w Białej Podlaskiej w czerwcu tego roku.

Na zdjęciu z czerwca policja zabezpiecza doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo do prokuratury w Lublinie (fot. Wojtek Jargiło_)

Na zdjęciu z czerwca policja zabezpiecza doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo do prokuratury w Lublinie (fot. Wojtek Jargiło_) / PAP

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymany Makhmud A. prowadził rozpoznanie miejsca zamieszkania ofiary. Zbierał informacje na temat jego zwyczajów i przekazał sprawcy.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę w minioną niedzielę, na parkingu przy autostradzie A2. Przyjechał do Polski dzień wcześniej, a podróżował jeszcze z dwoma Gruzinami. Zostali oni przekazani straży granicznej, która zdecydowała o wydaleniu obcokrajowców. Mają dziesięcioletni zakaz wjazdu do naszego kraju.

Natomiast 22-latkowi postawiono zarzuty pomocnictwa w zabójstwie oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. Nie przyznał się do winy.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu podejrzanego.

Do zabójstwa doszło w czerwcu na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej

Do zabójstwa Roberta Kuzowkowa doszło 15 czerwca rano na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości.

Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Kuzowkow był rosyjskim performerem, karykaturzystą i blogerem, znanym z ostrych satyrycznych treści wymierzonych m.in. w reżim Władimira Putina.