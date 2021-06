Zarzuty zabójstwa oraz działania wspólnie i w porozumieniu przedstawiła Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie (Mazowieckie) dwóm zatrzymanym w sprawie śmiertelnego postrzelenia w tym mieście 20-letniego mężczyzny. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla obu mężczyzn.

Do zabójstwa doszło w nocy ze środy na czwartek, gdy około godziny drugiej do 20-letniego mężczyzny, stojącego wraz z kobietą przy bramie do jednej z kamienic w Żyrardowie, podjechał samochód, z którego po otwarciu szyby został oddany strzał - pocisk trafił mężczyznę w szyję powodując zgon na miejscu.

W związku z tym zdarzeniem jeszcze w piątek policja zatrzymała w jednym z hosteli w Łodzi dwóch mężczyzn w wieku 21 i 28 lat. Zostali oni przewiezieni do Żyrardowa, gdzie byli przesłuchiwani w tamtejszej Prokuraturze Rejonowej - ostatecznie obaj usłyszeli zarzuty.

Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu oraz dokonania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim - przekazała Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega prokuratura żyrardowska.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące 21- i 28-latka, zatrzymanych wczoraj przez policję.





W ramach wyjaśniania okoliczności zabójstwa 20-latka z Żyrardowa, prokuratura informowała w piątek, że przesłuchano ponad 20 świadków i planowane są dalsze czynności, w tym także kolejne przesłuchania oraz sekcja zwłok ofiary, a także powołanie biegłych z zakresu broni i balistyki oraz cyberprzestępczości i informatyki śledczej. Policja i prokuratura, ze względu na dobro prowadzonych czynności, nie informują na razie o szczegółach sprawy.

Zgodnie z art. 148. Kodeksu karnego, kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.