Sąd podjął decyzję o areszcie tymczasowym dla 17-latka podejrzanego o zamordowanie rok młodszego Sebastiana - ustaliła reporterka RMF FM. Grozi mu 25 lat więzienia.

17-letni Adrian W. doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu / Marcin Bielecki / PAP

Kołobrzeski sąd aresztował na trzy miesiące Adriana W. - nastolatka podejrzanego o zamordowanie swojego 16-letniego przyjaciela Sebastiana. 17-latkowi grozi 25 lat więzienia.



Ze względu na wysokie zagrożenie karą, decyzja sądu była właściwie formalnością. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, zabiegającej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec podejrzanego.

Adrian W. przyznał się do zamordowania kolegi. Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że nastolatkowie byli bliskimi kolegami, ale się poróżnili. Adrian zeznał, że czuł do przyjaciela odrazę i uznał, że jedynym rozwiązaniem będzie zabicie Sebastiana. Nastolatek w areszcie przejdzie obserwację psychiatryczną. Mimo młodego wieku, za zabójstwo ma odpowiadać jak dorosły.

Morderstwo w Kołobrzegu

Do zabójstwa 16-latka doszło w poniedziałek rano w Kołobrzegu. Ciało zostało znalezione na klatce schodowej w bloku. Chłopak został zaatakowany kiedy wyszedł do szkoły, na ciele chłopaka znajdowały się ślady sześciu ciosów nożem.



Podejrzany o zabójstwo Adrian W. nie ukrywał się, policja zatrzymała go po ustaleniu miejsca pobytu.