Na granicy powiatów iławskiego i ostródzkiego (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do pobicia taksówkarza. Sprawców udało się zatrzymać. To 49-latek i jego o sześć lat młodszy kolega. Grozi im nawet 12 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjantom udało się zatrzymać mężczyzn, którzy na granicy powiatów iławskiego i ostródzkiego okradli, a następnie pobili taksówkarza. Napastnicy chcieli też zabrać kluczyki i ukraść auto.

Sprawcami okazali się mieszkańcy powiatu ostródzkiego w wieku 49 i 43 lat. Młodszy z nich był również poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Warszawa - Śródmieście w Warszawie, żeby odbyć karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy. Policjanci przyjęli zawiadomienie od kierowcy taksówki oraz przesłuchali świadków.



Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzut. 43-latek został przetransportowany do więzienia. Wobec 49-latka prokurator zastosował dozór policyjny. Mężczyzna teraz będzie musiał stawiać się w jednostce policji, ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na odległość nie mniejszą niż 50 m.



Obu mężczyznom grozi do 12 lat więzienia.