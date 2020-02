Mężczyzna który w czwartek zaatakował sędzię podczas rozprawy w Rybniku spędzi dwa miesiące w tymczasowym areszcie. Tak zdecydował sąd w Gliwicach.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Wczoraj prokurator w godzinach wieczornych wykonał czynności z podejrzanym o napaść na sędzię. Dziś złożono wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Gliwicach uwzględnił wniosek i zastosował areszt na dwa miesiące - poinformowała prok. Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Wbiegł za stół i uderzył sędzię

O ataku podsądnego na sędzię podczas posiedzenia poinformowało w czwartek na swoim profilu społecznościowym Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Podsądny uderzył kobietę pięścią w okolice obojczyka. Napastnika obezwładnił protokolant.



Do zajścia doszło podczas posiedzenia, na którym sąd rozpoznawał zażalenie 39-latka na odmowę wszczęcia dochodzenia. Kiedy sąd utrzymał w mocy decyzję o odmowie wszczęcia i pouczył, że postanowienie jest niezaskarżalne, mężczyzna najpierw obrażał sędzię, za co została nałożona na niego kara w wysokości 500 zł. Po chwili wbiegł za stół i uderzył sędzię.



W piątek przed południem zastępca prokuratora okręgowego w Gliwicach prok. Krzysztof Skiba poinformował, że śledztwo to jest prowadzone przede wszystkim pod kątem przestępstwa napaści na funkcjonariusza publicznego - w formie śledztwa własnego prokuratora.



Jak podała w piątek rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, zastępca prokuratora generalnego objął nadzorem postępowanie dotyczące napaści na sędzię. Jeszcze w czwartek prok. Bialik zapewniła, że prokuratura ma żądać dla sprawcy najsurowszych konsekwencji, jakie przewiduje prawo, a także wystąpić o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.



Chciał wnieść nóż do sądu

Jak przekazała w piątek rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara, gdy po ataku na sędzię rozległ się alarm - możliwość jego uruchomienia jest w każdej sali sądowej - policjanci pobiegli na miejsce. W tym czasie była tam już ochrona, wyprowadzająca mężczyznę. Stan zdrowia zaatakowanej nie wymagał wezwania pomocy lekarskiej. Sędzia bezpośrednio po zajściu nałożyła na napastnika, mieszkańca Wodzisławia Śląskiego, karę 14-dniowego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ustawy o sądach.



Mężczyzna przychodząc do sądu miał w kieszeni nóż - oddał go do jednak do depozytu ochronie sądu, podczas przechodzenia przez bramkę kontroli bezpieczeństwa.