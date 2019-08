Zarzut usiłowania zabójstwa oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu usłyszał 18-letni mieszkaniec Biskupca, który najpierw zaatakował śrubokrętem 56-letniego kierowcę przewozu osób, a później ukradł mu samochód. Możliwe, że trafi za kratki na całe życie.

Zaatakował kierowcę śrubokrętem i ukradł mu auto. Grozi mu dożywocie / www.pixabay.pl / Internet

W sobotę wieczorem w okolicy Biskupca (w województwie warmińsko-mazurskim) 18-latek zadzwonił po kierowcę zajmującego się przewozem osób i zamówił kurs do pobliskiej miejscowości, gdzie miał się spotkać z kolegą. W pewnym momencie, kiedy samochód wjechał na boczną drogę, znajdującą się daleko od zabudowań chłopak wyciągnął śrubokręt i zaatakował nim 56-latka.

Groził mu i zażądał od niego oddania samochodu. 56-letniemu pokrzywdzonemu udało się wybiec z pojazdu, gdzie kilka metrów dalej został ponownie zaatakowany przez napastnika. Sprawca ukradł mu kluczyki od samochodu oraz portfel z zawartością 1500 złotych, a następnie odjechał skradzionym pojazdem w nieznanym kierunku - mówi kom. Izabela Niedźwiedzka - Pardela z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.



56-latek zdołał dojść do najbliższych zabudowań i wezwał pomoc. Z licznymi ranami kłutymi głowy i tułowia został zabrany do szpitala.



Policjanci błyskawicznie rozpoczęli poszukiwania młodego napastnika. Powiadomione zostały wszystkie jednostki policji w regionie. Niespełna cztery godziny później został on zauważony i zatrzymany przez policjantów na jednej z olsztyńskich ulic - przekazała kom. Izabela Niedźwiedzka - Pardela.



Dodała, że okazał się nim 18-letni mieszkaniec Biskupca, który skradzionym pojazdem podróżował po mieście wraz z czterema pasażerami.18-latek w momencie zatrzymania był trzeźwy.



Okazało się też, że dwa tygodnie temu stracił prawo jazdy za spowodowanie zdarzenia drogowego pod wpływem alkoholu. Oprócz kierowcy zatrzymany został także jeden z pasażerów, ponieważ posiadał przy sobie środki odurzające - powiedziała kom. Izabela Niedźwiedzka - Pardela.



18-letni napastnik trafił do aresztu. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Grozi mu kara dożywocia.