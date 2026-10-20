„Za beczelne kłamstwo”. Kierwiński złożył zawiadomienia na TV Republika i Sakiewicza

Marcin Kierwiński przekazał we wtorek w serwisie X, że zawiadomienia złożył w poniedziałek.
„Złożyłem zawiadomienia do Prokuratury na Republikę, Sakiewicza i innych »dziennikarzy« tej stacji. Za to, jak szczuli na policjantów, za to, jak obrażali ich mundur, za każde bezczelne kłamstwo i pomówienie odpowiedzą przed sądem” – napisał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Już w piątek minister zapowiadał podjęcie kroków prawnych w związku z – jak mówił – narastającą agresją wobec funkcjonariuszy.
Kierwiński wyjaśniał, że zawiadomienia obejmują między innymi podejrzenie zniesławienia i znieważania policjantów. Wskazał także na nawoływanie do odstąpienia od czynności służbowych, zachęcanie do ujawniania informacji z życia prywatnego funkcjonariuszy oraz wywieranie wpływu na czynności urzędowe.
Każda osoba, która dopuszcza się znieważenia funkcjonariusza, próby wywierania na niego nacisku, przemocy wobec funkcjonariusza, prędzej czy później trafi pod sąd – mówił w piątek.
Dodał, że część działań nie jest prowadzona natychmiast, aby – jak zaznaczył – nie eskalować sytuacji związanej z protestami przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Komendant główny policji: Mundur zasługuje na szacunek
W poniedziałek do policjantów i policjantek zwrócił się komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń. W liście napisał, że zdecydował się zabrać głos po fali nienawiści skierowanej w internecie przeciwko funkcjonariuszom.
„Szczególnie porusza mnie sytuacja policjantki, która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania” – podkreślił.
Boroń zapewnił, że jako komendant główny stoi za każdym funkcjonariuszem. Zaznaczył również, że policjant wykonujący obowiązki w mundurze ma prawo do szacunku, ochrony godności i dobrego imienia.
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają demonstracje środowisk prawicowych, związane ze sporem politycznym wokół tej instytucji.
Podczas jednej z manifestacji doszło do ataku na policjantkę. Funkcjonariuszka została ranna i trafiła do szpitala.