„Za beczelne kłamstwo”. Kierwiński złożył zawiadomienia na TV Republika i Sakiewicza

RMF24

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Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienia dotyczące TV Republika, jej prezesa Tomasza Sakiewicza oraz innych dziennikarzy stacji. Sprawa ma związek z – jak ocenił minister – szczuciem na policjantów, znieważaniem ich i rozpowszechnianiem pomówień.

Marcin Kierwiński przekazał we wtorek w serwisie X, że zawiadomienia złożył w poniedziałek.

„Złożyłem zawiadomienia do Prokuratury na Republikę, Sakiewicza i innych »dziennikarzy« tej stacji. Za to, jak szczuli na policjantów, za to, jak obrażali ich mundur, za każde bezczelne kłamstwo i pomówienie odpowiedzą przed sądem” – napisał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już w piątek minister zapowiadał podjęcie kroków prawnych w związku z – jak mówił – narastającą agresją wobec funkcjonariuszy.

Kierwiński wyjaśniał, że zawiadomienia obejmują między innymi podejrzenie zniesławienia i znieważania policjantów. Wskazał także na nawoływanie do odstąpienia od czynności służbowych, zachęcanie do ujawniania informacji z życia prywatnego funkcjonariuszy oraz wywieranie wpływu na czynności urzędowe.

Każda osoba, która dopuszcza się znieważenia funkcjonariusza, próby wywierania na niego nacisku, przemocy wobec funkcjonariusza, prędzej czy później trafi pod sąd – mówił w piątek.

Dodał, że część działań nie jest prowadzona natychmiast, aby – jak zaznaczył – nie eskalować sytuacji związanej z protestami przed Trybunałem Konstytucyjnym.

„Nie ma mojej zgody”. Szef policji napisał list do mundurowych Szef Komendy Głównej Policji gen. insp. Marek Boroń zapowiedział wystąpienie do prokuratury o podjęcie czynności i stanowczą reakcję w sprawach, w których naruszone zostały prawa funkcjonariuszy. To reakcja na – jak stwierdził – falę nienawiści w…

Komendant główny policji: Mundur zasługuje na szacunek

W poniedziałek do policjantów i policjantek zwrócił się komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń. W liście napisał, że zdecydował się zabrać głos po fali nienawiści skierowanej w internecie przeciwko funkcjonariuszom.

„Szczególnie porusza mnie sytuacja policjantki, która podczas wykonywania obowiązków służbowych stała się obiektem niewybrednych obelg i publicznego poniżania” – podkreślił.

Boroń zapewnił, że jako komendant główny stoi za każdym funkcjonariuszem. Zaznaczył również, że policjant wykonujący obowiązki w mundurze ma prawo do szacunku, ochrony godności i dobrego imienia.

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają demonstracje środowisk prawicowych, związane ze sporem politycznym wokół tej instytucji.

Podczas jednej z manifestacji doszło do ataku na policjantkę. Funkcjonariuszka została ranna i trafiła do szpitala.