Część firm, które na co dzień oferują wynajem hulajnóg elektrycznych, zdecydowała się wyłączyć taką opcję w noc sylwestrową. Chodzi o bezpieczeństwo i uniknięcie wypadków.

Chodzi o bezpieczeństwo nie tylko użytkowników hulajnóg, ale także innych uczestników ruchu czy pieszych. Sylwester to czas, gdy wielu z nas bawi się, porusza się po mieście. Nie chcemy, żeby ktokolwiek uległ w tym czasie wypadkowi - tłumaczy Joanna Manarczyk z firmy Bolt Polska. Zdecydowaliśmy, że hulajnogi we wszystkich miastach, które obsługujemy, zostaną zdezaktywowane w nocy z soboty na niedzielę. Od 20 do 8 rano nie będzie możliwości ich wypożyczenia - dodaje.

Na podobny krok zdecydowała się także firma Volt Scooter, która oferuje wynajem tych pojazdów w Łodzi oraz Tier. Ta druga firma dezaktywuje swoje hulajnogi jedynie w Gdańsku.