Prezydent Andrzej Duda powołał Pawła Muchę - adwokata, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - do zarządu Narodowego Banku Polskiego; Mucha zasiądzie w nim od 1 września - potwierdziła szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Paweł Mucha / Michał Dukaczewski / RMF FM

Paweł Mucha pełni obecnie funkcję społecznego doradcy prezydenta Andrzeja Dudy.



Szefowa prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych potwierdziła, że prezydent Andrzej Duda powołał Pawła Muchę w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z decyzją prezydenta, zasiądzie on w zarządzie NBP od 1 września.



Jak czytamy na stronie KPRP, Paweł Mucha to adwokat, działacz społeczny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił m.in. funkcje sekretarza stanu w KPRP oraz wiceszefa prezydenckiej kancelarii. Od stycznia 2021 roku pełni funkcję społecznego doradcy prezydenta. Od 1 stycznia 2021 roku pełni również funkcję doradcy prezesa NBP Adama Glapińskiego, a od czerwca 2021 roku - przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA.



Paweł Mucha to także nauczyciel akademicki (od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa publicznego i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie) oraz autor artykułów prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych.



O tym, że Mucha zostanie powołany do zarządu NBP pisał nieoficjalnie Business Insider Polska.