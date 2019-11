​Z czego do tej pory żył poseł-elekt Konfederacji Krzysztof Bosak? "Pracowałem politycznie, pracowałem z posłem Robertem Winnickim" - mówi RMF FM.

Z czego do tej pory żył Krzysztof Bosak? Jakub Rutka /RMF FM

Wiceprzewodniczący koła Konfederacji powiedział, że Robert Winnicki nie umieścił go na liście współpracowników biura poselskiego, gdyż przepisy tego nie wymagają.

To, że ktoś nie wylistowuje wszystkich swoich pracowników, to nie znaczy, ze ich nie ma. Reguły w tej sprawie nie są tak ścisłe tak, jak próbują to przedstawić dziennikarze - mówi Bosak.

Przedstawiciel Konfederacji podkreśla, że wcześniej pracował dla Fundacji Republikańskiej, gdzie był szefem zespołu ekspertów.

Robert Mazurek pytał także Bosaka o jego pracę, jako instruktor windsurfingu w Chorwacji.

To stosunkowo nowa sprawa, bo uprawnienia instruktorskie zrobiłem dopiero w 2017 roku. Wcześniej zdarzyło mi się pracować jako instruktor żeglarski - powiedział.