Są kolorowe, przyjazne i mają dopingować sportowców. Mowa o olimpijskich maskotkach. Z okazji zimowych igrzysk w Pekinie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza na specjalną wystawę pluszaków. Ekspozycję odwiedził reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk.

fot. Przemek Mzyk / RMF MAXXX

Z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza na wystawę „Maskotki Olimpijskie”, gdzie zaprezentowana jest bogata kolekcja pluszaków. Wśród eksponatów znajdziecie między innymi pierwszą oficjalną maskotką, która pojawiła się na igrzyskach olimpijskich. Był to piesek - jamnik o imieniu "Waldi". Stało się to dopiero w 1972 roku w Monachium, reprezentował on najbardziej popularną rasę psów w Bawarii. Wybór jamnika tłumaczono tym, że jest to rasa psów, która ma cechy potrzebne sportowcom – są one odporne, uparte i zwinne.

W swoich barwach maskotka nawiązywała do regionu bawarskiego, dlatego też ubarwieniem Waldiego były pionowe pasy w trzech kolorach: niebieskim, zielonym i żółtym, symbolizujące odpowiednio: błękit nieba, zieleń łąk i żółtą barwę pól Bawarii.

Na wystawie jest też zegar, który odliczał czas do rozpoczęcia XXIX Igrzysk w Pekinie. Zwiedzający mogą zobaczyć również pochodnie olimpijskie, którymi przekazywany jest ogień z Grecji.

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do 31 marca. W ten weekend (5-6 lutego) w ramach Olimpijskiego Weekendu wstęp do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jest darmowy.