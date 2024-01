27 grudnia zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. Od tego dnia każda płatność przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody - poinformowało w komunikacie przesłanym PAP Ministerstwo Sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar / Leszek Szymański / PAP

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowało w komunikacie, że 27 grudnia zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. Zaznaczono, że od tego dnia "każda płatność przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody". Jak podkreślono, "resort prowadzi szczegółowy audyt Funduszu".

"Powodem prowadzonego audytu jest ustalenie czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami Funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność, czy celowość. Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym i powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono w nim, że w pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 r. "Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej" - głosi komunikat.

Jak poinformowano, w resorcie trwają także prace nad powołaniem specjalnego zespołu ekspertów ds. Funduszu Sprawiedliwości, który ustali przyszłe zasady jego funkcjonowania.

"Wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów"

Według komunikatu, kontrola płatności dotyczy umów w zakresie pomocy pokrzywdzonym, postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości (przyznawanych zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym).

"Łącznie dotyczy 112 podmiotów, które tylko w styczniu mają otrzymać wypłaty na łączną sumę 79 770 098,59 złotych. Poza dotacjami wstrzymane zostały także wypłaty kwot z tytułu działań promocyjnych" - podkreślono. Jak czytamy, "wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów". "Umowy będą jednak wnikliwie analizowane" - zapowiedziano.

W komunikacie poinformowano, że wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty, są m. in: