Kielecki urząd miasta opublikował komunikat o stanie zdrowia Bogdana Wenty, który miał w środę wypadek na rowerze. Jak podano, prezydent Kielc ma złamaną lewą łopatkę i lewe żebro. Czeka go operacja.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta na zdj. z 2021 r. / Piotr Polak / PAP

W komunikacie podkreślono, że stan Bogdana Wenty jest dobry. Po wczorajszym wypadku trafił na SOR jednego z kieleckich szpitali. Dziś ma przejść operację, a po niej - jeśli będzie taka konieczność - zostać dzień lub dwa w szpitalu.

Bogdan Wenta miał wypadek na rowerze w środę po południu, gdy wracał z pracy do domu. Doszło do niego na ul. Ściegiennego w Kielcach. Urząd miasta nie podał szczegółowych okoliczności zdarzenia. Podkreślono, że prezydent Kielc miał na głowie kask, co pozwoliło mu uniknąć obrażeń głowy. "Na skutek upadku doszło do złamania lewej łopatki bez zwichnięcia stawu ramiennego oraz złamania żebra lewego, a także kilku niegroźnych stłuczeń i otarć" - wyjaśniono.

UMK przekazał, że Wenta dziękuje wszystkim za życzenia powrotu do zdrowia.

Bogdan Wenta jest prezydentem Kielc od 2018 r. Wcześniej był cenionym piłkarzem ręcznym i trenerem polskiej kadry szczypiornistów. W latach 2014-2018 zasiadał w Parlamencie Europejskim.