Wyniki matur 2026. CKE opublikowała pełne dane

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Centralna Komisja Egzaminacyjna uwzględniła wyniki maturzystów zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu.

Matura pisemna - ile osób zdało?

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90,7 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród tegorocznych absolwentów techników – 79,8 proc.

Według ostatecznych danych egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95,3 proc. tegorocznych maturzystów (wśród absolwentów liceów 96,6 proc. zdających, wśród absolwentów techników – 92,9 proc.), pisemny z matematyki – 88,9 proc. (w liceach 91,7 proc., w technikach – 83,5 proc.), a pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 95,5 proc. przystępujących do egzaminu z tego języka (w liceach 97,1 proc., w technikach – 92,5 proc.).

Maturę pisemną z j. niemieckiego zdało 93 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 95,3 proc., w technikach – 88,8 proc.), z rosyjskiego – 92,3 proc. (w liceach – 96,3 proc., w technikach – 85,4 proc.), z francuskiego – 97,9 proc. (w liceach – 97,8 proc., w technikach – 100 proc.), z hiszpańskiego – 96,8 proc. (w liceach – 97,7 proc., w technikach – 76,2 proc.), z włoskiego – 94 proc. (w liceach – 94 proc., w technikach – 93,3 proc.), z ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego – 98,2 proc. (w liceach – 98,8 proc., w technikach – 96,2 proc.).

Matura ustna

Egzamin ustny z polskiego zdało 99,1 proc. tegorocznych absolwentów (w liceach 99,3 proc., w technikach – 98,6 proc.). Maturę ustną z języka angielskiego zdało 98,8 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 99,2 proc., w technikach – 98 proc.).

Egzamin ustny z j. niemieckiego zdało 97 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 98 proc., w technikach – 95,1 proc.), z rosyjskiego – 99,2 proc. (w liceach – 99,6 proc., w technikach – 98,5 proc.), z francuskiego – 100 proc. (w liceach – 100 proc., w technikach – 100 proc.), z hiszpańskiego – 97,6 proc. (w liceach – 98,3 proc., w technikach – 81 proc.), z włoskiego – 96 proc. (w liceach – 96,3 proc., w technikach – 93,3 proc.), z ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego – 100 proc. (w liceach – 100 proc., w technikach – 100 proc.).

Jeśli chodzi o egzaminy z języków mniejszości narodowych, to egzamin pisemny z białoruskiego zdało 98,9 proc. tegorocznych absolwentów, a ustny – 100 proc., pisemny i ustny z ukraińskiego – 100 proc., pisemny i ustny z litewskiego – 100 proc.

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Ponad 33 tys. osób w sesji poprawkowej

Jak podała CKE, do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym – w maju 2026 r. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2026 r. przystąpiło 322 859 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia). Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2026 r. przystąpiło 33 979 tegorocznych absolwentów.

Maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (zdawane na poziomie podstawowym). Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka.

Maturzyści musieli także przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia mogli zostać zwolnieni z egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym i z egzaminów ustnych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Ze wstępnych danych CKE opublikowanych w lipcu (obejmujących tylko sesję majową) maturę zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, a 12,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki. Podano wówczas, że wśród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,9 proc. (prawo do poprawki miało 9,5 proc.), a wśród absolwentów techników maturę zdało 71,3 proc. (prawo do poprawki miało 18,5 proc.). Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

Dla porównania, w lipcu ubiegłego roku CKE, ogłaszając wyniki wstępne, podała, że maturę zdało 80 proc. absolwentów, a 13 proc. miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE informowała, że ostatecznie maturę zdało 86,1 proc.