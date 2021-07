Park Narodowy Gór Stołowych na Dolnym Śląsku udostępnił turystom Skalną Czaszkę. To skała, którą procesy geologiczne doprowadziły do tego, że wygląda jak ludzka czaszka. Do tej pory była niedostępna, bo jest na terenie ochrony ścisłej. Przyciągała jednak odwiedzających park, którzy aby ją zobaczyć łamali prawo... schodząc ze szlaku.

