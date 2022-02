Od najbliższego czwartku w autobusach i tramwajach kabina prowadzącego będzie oddzielona od pozostałej części pojazdu, a kierowcy i motorniczowie nie będą otwierali przednich drzwi -i nformuje reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk.

fot. Przemek Mzyk / RMF MAXXX

Epidemia koronawirusa i duża liczba zachorowań spowodowały, że dla bezpieczeństwa prowadzących od najbliższego czwartku przywracamy wydzielone strefy w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego - powiedział w rozmowie z RMF MAXXX rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Taśma z informacją o strefie wyłączonej z użytkowania, oddzieli od reszty pojazdu przednią część przy wejściu do kabiny prowadzącego. Pasażerowie będą mogli korzystać ze wszystkich siedzeń, nieczynne będą natomiast przednie drzwi - motorniczowie i kierowcy nie będą ich otwierali. Plakat z taką informacją znajdzie się na drzwiach, zaklejone zostaną też przyciski do otwierania pierwszych drzwi.

ZTM przypomina, że w autobusach i tramwajach obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką. Pojazdy są regularnie czyszczone i dezynfekowane. Strefy będą obowiązywać do odwołania w miarę poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej.







Ostatniej doby w Polsce stwierdzono 39 114 nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej na Mazowszu -6236. W samej Warszawie to 2244 nowe potwierdzone zakażenia.