Zgodnie z obietnicą wójt gminy Cisek nagrodził rodziców pierwszego od 10 lat męskiego potomka w Miejscu Odrzańskim na Opolszczyźnie. Wcześniej na świat przychodziły tam tylko dziewczynki. ​Zależało nam z żoną, żeby urodziło się zdrowe dziecko, płeć nie była taka ważna - powiedział ojciec dziecka.

Wyczekany i nagrodzony. Pierwszy chłopiec we wsi od 10 lat w gościach u wójta TVN24/x-news

O Miejscu Odrzańskim głośno zrobiło się latem 2019 roku. To wtedy niemal cały świat dowiedział się o istnieniu niewielkiej wioski niemal na styku województw opolskiego i śląskiego. Przez lata rodziły się tam tylko dziewczynki, co odnotowały praktycznie wszystkie ogólnopolskie, a także lokalne media oraz wiele portali w Europie i na świecie.



Szał trwał dobre kilka tygodni. Ale wszystko, co dobre, musi się skończyć. W kolejnych miesiącach dziennikarze nieco zapomnieli o Miejscu Odrzańskim. Wszystko, można powiedzieć, wróciło do normy.



Jasnym było, że prędzej czy później musi urodzić się tam jakiś chłopiec, a wtedy mała wieś znów wróci na nagłówki portali. I stało się. Dokładnie 2 maja. Po raz pierwszy od 10 lat w końcu w Miejscu Odrzańskim urodził się chłopiec. Bartuś.



W czwartek odbyło się uroczyste przyjęcie małego, ale już sławnego mieszkańca gminy. Były balony, były kwiaty. Bon o wartości 1500 złotych oraz okolicznościowe koszulki dla mamy i taty oraz body dla malucha.