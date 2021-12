W Parku Oliwskim w Gdańsku ruszyła wycinka słynnej, około 180-letniej palmy daktylowej. Drzewo nie przetrwało trwającej od kilku lat inwestycji rozbudowy palmiarni, w której rosło. Musiała ona zostać podwyższona, bo liście palmy przebijały dach i drzewo nie mieściło się już w środku. W trakcie przeciągającej się inwestycji obumarło.

Daktylowiec w Parku Oliwskim w Gdańsku to prawdopodobnie najstarsze i najwyższe tego typu drzewo hodowane w zamkniętych warunkach w Europie.

Ma około 180 lat i najprawdopodobniej zostało zasadzone jeszcze przez zakon cystersów, którzy w XII wieku założyli w Oliwie klasztor.

Początkowo drzewo rosło w donicy, a kiedy zrobiło się za duże i zbyt ciężkie - zostało przesadzone do ogrodu, wokół niego wybudowano budynek palmiarni

Kilka lat temu palma przebiła szklany dach obiektu, w którym rosła. Nie pomogły doraźne działanie interwencyjne i władze Gdańska zdecydowały o przebudowie całej palmiarni. Trwająca od kilku lat inwestycja ma duże opóźnienie. Między innymi ze względu na błędy w projekcie i konieczność poprawiania go już po rozpoczęciu prac. W ich trakcie okazało się, że kondycja najcenniejszego drzewa rosnącego w oliwskiej palmiarni jest fatalna. Gdańscy urzędnicy długo unikali konkretnych odpowiedzi na pytania w tej sprawie. Po kilku miesiącach przyznali, że drzewo obumarło i musi zostać wycięte.

Dziś stało się to faktem. Kluczową rolę odgrywają alpiniści. Dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa obserwował, jak podwieszali się pod szklaną kopułą palmiarni i szykowali do pracy. Potem przystąpili do ścinania palmy kawałek po kawałku.

Fragmenty daktylowca trafią do badań naukowych: na wydział biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Obumarcie daktylowca pod lupą prokuratury

Sprawą obumarcia daktylowca zajmuje się także prokuratura, która wyjaśnia, jaki wpływ na ten fakt mogła mieć przeciągająca się w czasie inwestycja.

Według radnych gdańskiej dzielnicy Oliwa w trakcie prowadzonej inwestycji doszło do szeregu nieprawidłowości. Dlatego chcieli, aby prokuratura zbadała sprawę i ustaliła, kto jest odpowiedzialny za zaniedbania: czy urzędnicy zlecający i nadzorujący inwestycję, czy może na przykład jej wykonawca.

Na razie nie wiadomo, kiedy znane będą wyniki wspomnianych badań biegłego z zakresu ochrony środowiska. Nie wiadomo także, kiedy odwiedzający będą mogli korzystać z nowej, przebudowanej palmiarni. Według pierwszych założeń i planów obiekt miał zostać oddany do użytku jeszcze w 2017 roku.