Akcja służb w gminie Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie). Strażacy badają prawdopodobny wyciek z gazociągu "Przyjaźń". PERN poinformował, że w ropociągu spadło ciśnienie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strażacy działają w miejscowości Łania w gminie Chodecz. Najprawdopodobniej ropa była rurociągiem tłoczona za pomocą gazu. Wyczuwalny w okolicy zapach gazu dał do myślenia. Do tego zbiegło się to ze spadkiem ciśnienia w rurociągu - powiedziała rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej straży pożarnej bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Na miejscu są dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze z Włocławka. Z tego miasta na miejsce pojechał ciężki samochód ratownictwa chemicznego.

Pracuje tam także jeden zastęp strażaków z PERN-u. To zakładowa straż pożarna operatora - wyjaśniła bryg. Jarocka-Krzemkowska.

Strażacy badają sprawę. Na ten moment ewentualny wyciek nie został namierzony.

Mimo trwającej wojny na Ukrainie, Rosja jest największym dostawcą ropy do Polski - według danych z drugiego kwartału 2022 roku połowa importowanego nad Wisłę surowca pochodzi z tego kraju.

"Przyjaźń" to największy na świecie system rurociągów. Łączy Syberię z Europą Środkową. Rurociągiem dostarczana jest ropa do rafinerii w Płocku. Miejsce interwencji położone jest 50 km od Płocka. Dalej rurociągiem surowiec przesyłany jest do dużych rafinerii na wschodzie Niemiec - Schwedt i Leuna. Te niemieckie rafinerie mają moce przerobowe zbliżone do największej w Polsce rafinerii w Płocku. Zakłady w Leunie należą do francuskiego koncernu Total. Z kolei kontrolne udziały w rafinerii w Schwedt, która dostarcza 90 proc. paliw do Berlina, ale zaopatruje też zachodnią Polskę, posiada rosyjski koncern Rosneft. Przed niespełna miesiącem niemiecki rząd tymczasowo je zarekwirował. Jednocześnie pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że polski koncern Orlen zainteresowany jest przejęciem tych udziałów.