W rurociągu "Przyjaźń" doszło do wycieku - potwierdził o poranku operator, firma PERN, czyli Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych. "We wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - około 70 kilometrów od Płocka" - wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie PERN. Do awarii doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Łania w woj. kujawsko-pomorskim.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP Do uszkodzenia doszło na magistrali, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. "W tym momencie nie są znane przyczyny zdarzenia - natychmiast zostało wyłączone tłoczenie w uszkodzonej nitce. Druga nitka ropociągu działa bez zmian" - czytamy w komunikacie PERN. Jak zapewnia operator, pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec działa w trybie standardowym. Operator zapewnia, że miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Na miejsce zdarzenia od razu udały się służby ratunkowe PERN oraz strażacy. Pracują tam wszystkie służby PERN - techniczne, eksploatacyjne, zakładowa straż pożarna oraz ochrona środowiska. Dopiero teraz, gdy zrobiło się jasno, będzie można ocenić skalę tego wycieku i sprawdzić, czy doszło do niego w jednym, czy w kilku miejscach - informuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. W nocy, jak powiedzieli mu strażacy, było to bardzo trudne. Wyczuwalny zapach gazu Wieczorem o spadku ciśnienia w ropociągu poinformowała zakładowa straż pożarna PERN-u. To był pierwszy sygnał do zbadania sprawy. Drugim były informacje od mieszkańców o wyczuwalnym zapachu gazu.

Strażacy przeszukują okolice rurociągu między miejscowościami Żurawice w gminie Boniewo i Łania w gminie Chodecz. Mieszkańcy z tego terenu poinformowali o wyczuwalnym zapachu gazu. "Przyjaźń" to największy na świecie system rurociągów. Łączy Syberię z Europą Środkową. Rurociągiem dostarczana jest ropa do rafinerii w Płocku. Dalej rurociągiem surowiec przesyłany jest do dużych rafinerii na wschodzie Niemiec - Schwedt i Leuna. Te niemieckie rafinerie mają moce przerobowe zbliżone do największej w Polsce rafinerii w Płocku. Zakłady w Leunie należą do francuskiego koncernu Total. Z kolei kontrolne udziały w rafinerii w Schwedt, która dostarcza 90 proc. paliw do Berlina, ale zaopatruje też zachodnią Polskę, posiada rosyjski koncern Rosneft. Przed niespełna miesiącem niemiecki rząd tymczasowo je zarekwirował. Jednocześnie pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że polski koncern Orlen zainteresowany jest przejęciem tych udziałów.