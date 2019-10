Grupa Energa poinformowała, że w elektrowni w Ostrołęce doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1. Olej turbinowy dostał się do wody chłodzącej, a później część trafiła do Narwi. Strażacy przewidują, że do jutra substancja zostanie usunięta z rzeki.

