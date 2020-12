Do wybuchu gazu doszło w domu jednorodzinnym w Rejowcu Fabrycznym w Lubelskiem. Jedna osoba trafiła do szpitala na obserwację – poinformowała policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobnie wybuchł gaz, który ulatniał się z butli - powiedziała sierżant Angelika Głąb-Kunysz z komendy policji w Chełmie.

Policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, znaleźli w domu 77-letniego mężczyznę. Został on odwieziony do szpitala na obserwację.



Siła wybuchu była bardzo duża. Połowa domu uległa całkowitemu zniszczeniu. Niestety budynek nadaje się już tylko do rozbiórki - dodała policjantka.