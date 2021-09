Koncert z udziałem mezzosopranistki Magdaleny Koženy i NFM Filharmonii Wrocławskiej zainauguruje w piątek we Wrocławiu 56. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest przekraczanie granic.

/ materiały prasowe /

Wratislavia Cantans to największy i najbardziej prestiżowy festiwal muzyki poważnej na Dolnym Śląsku. Jego organizatorem jest Narodowe Forum Muzyki.

Mówiąc o przesłaniu towarzyszącym 56. edycji festiwalu jego dyrektor artystyczny, Giovanni Antonini zwrócił uwagę, że w obecnych czasach kwestia przekraczania granic nabrała szczególnego znaczenia. Doświadczenie życia w czasie pandemii Covid-19 zdefiniowało to pojęcie na nowo. Dla wirusa granice po prostu nie istnieją. Z tego powodu w pewnym sensie wszyscy jesteśmy w dość podobnej sytuacji - zauważył.

Jak podkreślił, przekraczanie granic ma także pozytywny aspekt, który dotyczy muzyki. Podróże umożliwiały kompozytorom rozwój. To dzięki nim mogli tworzyć unikalne połączenia stylistyczne. Kwestia tych wzajemnych wpływów jest fascynująca(...) Muzyka przekracza granice, co w pewnym sensie stanowi jej istotę. Z tego też względu jest wielkim skarbem ludzkości, czymś, o co musimy dbać - powiedział Antonini dodając, że to właśnie dlatego w czasie festiwalu zjawisko przekraczania granic będzie rozpatrywane z różnych perspektyw.

Podczas koncertu inauguracyjnego z udziałem mezzosopranistki Magdaleny Koženy i NFM Filharnonii Wrocławskiej pod batutą Duncana Warda publiczność przyjrzy się związkom pomiędzy muzyką klasyczną a ludową.

Położyliśmy nacisk na twórczość kompozytorów zorientowanych progresywnie, takich jak Béla Bartók, Maurice Ravel czy prawie nam współczesny Luciano Berio - powiedział dyrektor artystyczny. W programie znajdzie się także jeden z Tańców słowiańskich romantycznego kompozytora Antonína Dvořáka i Tańce z Galanty tworzącego w XX wieku Zoltána Kodálya. Koncert rozpocznie się od wykonania przeznaczonych na chór dziecięcy utworów Witolda Lutosławskiego i Ralpha Vaughana Williamsa.

Inny aspekt przekraczania granic podjęty zostanie podczas dwóch kolejnych koncertów, w czasie których zabrzmi "Werther" Gaetana Pugnaniego oraz "Pierrot lunaire" Arnolda Schönberga. Myślą przewodnią obu utworów jest relacja pomiędzy słowem mówionym a muzyką - zwrócił uwagę dyrektor artystyczny.

Dzieła Ludwiga van Beethovena wykona Quatuor Mosaiques, jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych grających na instrumentach historycznych. Zespół wykona późne dzieła kompozytora. W pierwszych dekadach XIX wieku były one uznawane za niezwykle progresywne - wskazał maestro. Utwory Beethovena zabrzmią również podczas koncertu pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego, który poprowadzi Il Giardino Armonico i Chór NFM.

Podczas festiwalu wystąpi także Agata Zubel i Wolfgang Mitterer. Jak zaznaczył Antonini, ich nocny koncert będzie demonstracją możliwości nowych organów w Narodowym Forum Muzyki.

Giulio Prandi i Coro e Orchestra Ghislieri z Pawii wykonają natomiast dzieła epoki późnego baroku. W programie tego koncertu znalazły się m.in. kompozycje Baldassara Galuppiego i Antonia Vivaldiego, w tym Gloria D-dur. Z kolei koncert pod batutą Pedra Memelsdorffa będzie wynikiem badań prowadzonych przez tego artystę nad muzyką wykonywaną w XVIII wieku na Haiti, będącym wówczas kolonią francuską.

Paul Van Nevel i Huelgas Ensemble przedstawią dzieła, które przekraczały granice chromatyki. Publiczność usłyszy m.in. utwory Cipriana de Rore, Orlanda di Lasso, Luki Marenzia, Giovanniego de Macque’a czy Michelangela Rossiego.

Zefiro Ensemble pod dyrekcją Alfreda Bernardiniego wykona z kolei jedno z arcydzieł Wolfganga Amadeusa Mozarta, Serenadę B-dur "Gran Partita". W programie tego samego koncertu znalazła się też kompozycja zupełnie odmienna od Serenady: napisana mniej więcej sto pięćdziesiąt lat później Ionisation Edgara Varese’a. Był to pierwszy utwór w historii powstały wyłącznie na perkusję, co było w tamtym czasie pewnym skandalem - dodał Antonini.



Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Lawrence’a Fostera wykona program zatytułowany "Narodziny muzyki współczesnej". Rozpocznie go utwór napisany przez Claude’a Debussy’ego w 1894 roku - Preludium do "Popołudnia fauna", jedno z najbardziej znanych dzieł muzycznego impresjonizmu.

W programie występu NFM Orkiestry Leopoldinum pod dyrekcją Josepha Swensena znalazła się XIV Symfonia Dymitra Szostakowicza. Koncert ten będzie zadedykowany pamięci ofiar zamachów na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Z kolei Wrocław Baroque Ensemble i Andrzej Kosendiak podczas koncertu zatytułowanego "Trwanie" przedstawią utwory Giacoma Carissimiego i Kaspara Förstera młodszego.

Festiwal zakończy się 12 września koncertem "Epoka romantyczna" z udziałem chóru Bayerischen Rundfunks. Melomani usłyszą wykonania utworów Franza Schuberta, Petera Corneliusa i Johannesa Brahmsa.

Oprócz Narodowego Forum Muzyki festiwal zagości m.in. we wnętrzach wrocławskiego Muzeum Architektury, kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, a także kolegiaty Świętego Krzyża i św. Bartłomieja.