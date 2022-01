​Rodzina, przyjaciele, a także przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy pożegnali we Wrocławiu Antoniego Gucwińskiego, wieloletniego dyrektora miejscowego zoo. Gucwiński zmarł 8 grudnia w wieku 89 lat.

Pogrzeb wieloletniego dyrektora zoo Antoniego Gucwińskiego / PAP/Aleksander Koźmiński / PAP

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. w Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Nie wzięła w nich udziału żona Antoniego Gucwińskiego, Hanna, która nadal przebywa w szpitalu, do którego trafiła kilka dni po śmierci męża. Z powodu jej choroby pogrzeb byłego dyrektora zoo - pierwotnie planowany na 17 grudnia - został przesunięty.

Podczas mszy proboszcz katedry ks. Paweł Cembrowicz wspominał swoje pierwsze spotkanie z Antonim Gucwińskim, kiedy jako uczeń szkoły podstawowej przyjechał na wycieczkę szkolną do Wrocławia.

Dla nas, młodych ludzi to była bardzo poważna postać, człowiek z wielkim autorytetem, ale ten dystans w tym spotkaniu z młodymi ludźmi natychmiast się skrócił i do dzisiaj pamiętam to niezwykle serdeczne spotkanie, tę życzliwość, te słowa, które do nas wtedy kierował, opowiadając o pracy w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu - mówił.



Dyrektora wrocławskiego zoo wspominał też prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który przypomniał, że Antoni Gucwiński przyjechał na Dolny Śląsk ponad pół wieku temu, zostawiając ziemię podkarpacką.

Gucwiński pozostawał dyrektorem wrocławskiego ogrodu zoologicznego przez blisko 40 lat. Wszyscy wychowywaliśmy się na prowadzonych przez niego programach telewizyjnych, na które wyczekiwaliśmy. To była wielka pasja i wielka miłość właśnie do naszych braci mniejszych. Wspólnie z panią Hanną nie tylko pokazywali i nie tylko sławili w ten sposób miasto Wrocław, ale także uczyli nas tej właśnie szczególnej wrażliwości i miłości - zauważył.



W imieniu Wrocławia chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą troskę, za pracę, za zaangażowanie, za miłość, za empatię, za to, że dzisiaj możemy być nie tylko dumni z miasta, ale także z naszego ogrodu zoologicznego, który jest najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych w Europie - zakończył Jacek Sutryk.



Antoni Gucwiński spoczął na Cmentarzu Osobowickim

Antoni Gucwiński został pochowany w Alei Zasłużonych. Tam pożegnali go m.in. aktualny dyrektor wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak, a także były prezydent Wrocławia, senator Bogdan Zdrojewski.



Antoni Gucwiński był doktorem nauk weterynaryjnych, inżynierem zootechnikiem i dyrektorem Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu w latach 1966-2006. W tym czasie, w latach 1971-2001 popularyzował wiedzę o przyrodzie, współtworząc i prowadząc z żoną Hanną Gucwińską program telewizyjny zatytułowany "Z kamerą wśród zwierząt".

W latach 90. tworzył i prowadził program "Znajomi z ZOO". Był też twórcą filmów przyrodniczych lub scenariuszy do takich filmów.