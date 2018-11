Do sądu we Wrocławiu wpłynęło odwołanie organizatorów niedzielnego Narodowego Marszu Niepodległości od decyzji prezydenta miasta, zakazującej przemarszu. Wczoraj Rafał Dutkiewicz zakazał organizacji manifestacji powołując się na względy bezpieczeństwa. Sąd ma 24 godziny by wydać decyzję w tej sprawie.

