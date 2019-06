Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń na najbliższy tydzień. Wynika z niej, że już w środę wrócą gwałtowne burze z gradem.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - możemy się spodziewać powrotu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Synoptycy z IMGW prognozują, że już w środę w kilku regionach Polski pojawią się gwałtowne burze z gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje się dla województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Jak czytamy na stronie IMGW - w nocy z 19 na 20 czerwca prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 20 mm, a lokalnie opadami gradu oraz porywami wiatru do 65 km/h.



Środa, 17 czerwca 2019 r. / INTERIA.PL

W czwartek sytuacja ulegnie pogorszeniu, a ostrzeżenia meteorologiczne o możliwości wystąpienia gwałtownych burz z gradem mogą obowiązywać w całym kraju.



Z danych synoptyków IMGW wynika, że opady deszczu w czasie burz wyniosą 20 mm, lokalnie do 30 mm, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Można się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.



W całym kraju utrzymywać się będą wysokie temperatury - od 26 - 27 st. na północy i południu Polski, do 30 w centrum i 31 na zachodzie.