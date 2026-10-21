Wolą produkty gorszej jakości, byle było taniej. Polaków przycisnęła inflacja

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Z najnowszego badania „Czy dobra jakość nadal się opłaca? Polacy o cenie, jakości, pochodzeniu produktów i sile marek” wynika, że aż 88,5 proc. Polaków za najważniejsze kryterium przy wyborze produktu uznaje jego cenę. Na drugim miejscu znalazła się jakość, którą wskazało 76,1 proc. ankietowanych. To wyraźna zmiana w porównaniu do poprzednich lat, kiedy to jakość była na pierwszym miejscu.

Odwrócenie trendu: jakość traci na znaczeniu

Jeszcze w 2024 roku aż 87,3 proc. badanych stawiało na jakość, a cena była ważniejsza dla 76,4 procent. W 2025 roku różnica ta zaczęła się zacierać, jednak to dopiero najnowszy pomiar przyniósł przełom – cena wyprzedziła jakość aż o 12,4 punktu procentowego.

Eksperci podkreślają, że to efekt rosnących kosztów życia i inflacji, które zmuszają Polaków do szukania oszczędności.

Polskie produkty wciąż w cenie

Mimo dominacji ceny i jakości, aż 82,8 proc. respondentów uważa, że warto wybierać produkty polskie, jeśli tylko jest taka możliwość. Jednak kraj pochodzenia produktu znalazł się dopiero na trzecim miejscu wśród najważniejszych kryteriów zakupowych – wskazało go 24,4 proc. badanych.

Ekologia, znaki jakości czy opakowanie mają znacznie mniejsze znaczenie.

Spada gotowość do dopłaty za jakość

Coraz mniej Polaków jest skłonnych zapłacić więcej za lepszą jakość. W 2026 roku gotowość do dopłaty zadeklarowało 59,2 proc. ankietowanych, podczas gdy dwa lata wcześniej było to aż 82,9 procent.

Najmniej skłonne do dopłat są osoby o najniższych dochodach – tylko 37,7 proc. z nich byłoby gotowych wydać więcej na lepszy produkt. W grupie zarabiającej powyżej 10 tys. zł odsetek ten wynosi już 73,1 proc.

Wśród osób z dochodem poniżej 2 tys. zł aż 90,2 proc. wskazuje cenę jako kluczowy czynnik, a tylko 62,3 proc. – jakość.

W grupie najlepiej zarabiających oba kryteria są równie ważne (po 82,1 proc.).

Autorzy raportu podkreślają, że nawet wśród zamożniejszych Polaków cena pozostaje istotna, choć jakość zyskuje na znaczeniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 16–19 września 2026 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1010 dorosłych Polaków. Respondenci zostali wybrani losowo z panelu internetowego, z uwzględnieniem wieku, płci i miejsca zamieszkania.