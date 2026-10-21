Wolą produkty gorszej jakości, byle było taniej. Polaków przycisnęła inflacja

Odwrócenie trendu: jakość traci na znaczeniu
Jeszcze w 2024 roku aż 87,3 proc. badanych stawiało na jakość, a cena była ważniejsza dla 76,4 procent. W 2025 roku różnica ta zaczęła się zacierać, jednak to dopiero najnowszy pomiar przyniósł przełom – cena wyprzedziła jakość aż o 12,4 punktu procentowego.
Eksperci podkreślają, że to efekt rosnących kosztów życia i inflacji, które zmuszają Polaków do szukania oszczędności.
Polskie produkty wciąż w cenie
Mimo dominacji ceny i jakości, aż 82,8 proc. respondentów uważa, że warto wybierać produkty polskie, jeśli tylko jest taka możliwość. Jednak kraj pochodzenia produktu znalazł się dopiero na trzecim miejscu wśród najważniejszych kryteriów zakupowych – wskazało go 24,4 proc. badanych.
Ekologia, znaki jakości czy opakowanie mają znacznie mniejsze znaczenie.
Spada gotowość do dopłaty za jakość
Coraz mniej Polaków jest skłonnych zapłacić więcej za lepszą jakość. W 2026 roku gotowość do dopłaty zadeklarowało 59,2 proc. ankietowanych, podczas gdy dwa lata wcześniej było to aż 82,9 procent.
Najmniej skłonne do dopłat są osoby o najniższych dochodach – tylko 37,7 proc. z nich byłoby gotowych wydać więcej na lepszy produkt. W grupie zarabiającej powyżej 10 tys. zł odsetek ten wynosi już 73,1 proc.
Wśród osób z dochodem poniżej 2 tys. zł aż 90,2 proc. wskazuje cenę jako kluczowy czynnik, a tylko 62,3 proc. – jakość.
W grupie najlepiej zarabiających oba kryteria są równie ważne (po 82,1 proc.).
Autorzy raportu podkreślają, że nawet wśród zamożniejszych Polaków cena pozostaje istotna, choć jakość zyskuje na znaczeniu.
Badanie przeprowadzono w dniach 16–19 września 2026 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1010 dorosłych Polaków. Respondenci zostali wybrani losowo z panelu internetowego, z uwzględnieniem wieku, płci i miejsca zamieszkania.