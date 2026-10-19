Więcej niedziel handlowych? Oto, czego chcą Polacy

RMF24

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Większość Polaków oczekuje zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu w niedzielę - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland, które przybliża „Rzeczpospolita”. Aż 60,5 proc. ankietowanych opowiada się za zwiększeniem liczby niedziel handlowych. Jednak pełną liberalizację, czyli całkowite zniesienie zakazu, popiera już tylko 27,5 proc. respondentów.

Poparcie dla liberalizacji handlu w niedziele różni się w zależności od wieku.

Najwięcej zwolenników otwartych sklepów w ostatni dzień tygodnia znajdziemy w grupie 45–64 lata. Najmniej entuzjastycznie do tego pomysłu podchodzą osoby w wieku 65–74 lata.

Co ciekawe, aż 14,3 proc. badanych chciałoby… jeszcze większego zaostrzenia przepisów i całkowitej likwidacji niedziel handlowych.

Kalendarz handlowy na 2026 rok

W 2026 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, z czego aż trzy przypadają w grudniu – 6, 13 i 20 grudnia. To właśnie wtedy sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie przed świętami Bożego Narodzenia.

Pozostałe niedziele handlowe przypadały m.in. na okresy przed rozpoczęciem wakacji szkolnych czy nowego roku szkolnego.

Konsumenci chcą elastyczności, nie rewolucji

Eksperci podkreślają, że wyniki badania to wyraźny sygnał dla sieci handlowych i ustawodawców.

Wyniki wskazują przede wszystkim na potrzebę większej elastyczności w organizowaniu codziennych zakupów. To istotny sygnał zarówno dla sieci handlowych, jak i ustawodawcy – komentuje cytowany przez „Rzeczpospolitą” Robert Biegaj z Shopfully Poland.

Możliwość zrobienia zakupów w niedzielę to dla wielu Polaków większa swoboda w planowaniu tygodnia, uniknięcie sobotniego tłoku czy spokojniejsze zakupy. Nie oznacza to jednak, że konsumenci chcą korzystać z tej opcji regularnie.