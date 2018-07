Do prokuratury w Krakowie został na dziś wezwany Paweł Wojtunik. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego przed południem ma usłyszeć zarzuty. "Wezwanie do prokuratury w charakterze podejrzanego to kolejna szykana wobec mnie i mojej rodziny. W przeszłości przyczyniłem się do skazania koordynatorów służb specjalnych: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, dlatego dziś wykorzystując cały aparat państwowy prowadzą ze mną prywatną wojnę" - pisze w oświadczeniu Wojtunik. I podkreśla: "Z podniesionym czołem, pod swoim pełnym nazwiskiem będę walczył o sprawiedliwość".

