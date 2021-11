​Pięć osób, w tym wójt gminy Stary Targ (woj. pomorskie) usłyszało zarzuty w śledztwie w sprawie niegospodarności przy przetargu dotyczącym rekultywacji terenu po żwirowni. Samorządowcowi zarzucono niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawień.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak powiedziała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, na podstawie zebranego w tej sprawie materiału dowodowego pięć osób usłyszało zarzuty. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Wójtowi Gminy Stary Targ prokurator zarzucił popełnienie dwóch przestępstw dotyczących niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego - dodała Wawryniuk.



Zdaniem śledczych, samorządowiec, wykonując uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, zatwierdził zamówienie publiczne z przedmiotem zamówienia publicznego opisanym w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, tj. nieprecyzujący warunków eksploatacji kruszywa.



Według prokuratury, dwukrotnie bezprawnie dokonał zmiany zapisów umowy o rekultywację terenu, co postawiło wykonawcę w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych firm biorących udział w postępowaniu przetargowym.



Zdaniem prokuratury do nieprawidłowości przy przetargach dochodziło w latach 2014-2016, a kwota wyrządzonej gminie szkody przekroczyła 470 tys. zł.



Zarzuty dla większej ilości osób

Zarzutem objęto również jednego z urzędników gminy Stary Targ, któremu zarzucono niedopełnienie obowiązków przy tworzeniu procedury przetargowej poprzez opisanie w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący przedmiotu zamówienia, tj. nie precyzując warunków eksploatacji kruszywa.



Dwóm przedstawicielom firmy uczestniczącym w zamówieniu publicznym zarzucono posługiwanie się fałszywymi dokumentami w celu wygrania przetargu.



Prokurator Wawryniuk dodała, że przedmiotem śledztwa był również wątek dotyczący umorzenia w latach 2013-2016 przez wójta gminy Stary Trag podatku nabywcy nieruchomości gruntowej położonego w miejscowości Szropy. Funkcjonariuszowi zarzucono niedopełnienia w tym zakresie obowiązków służbowych i wyrządzenie gminie szkody w przekraczającej 130 tys. zł.



"Ustalono również, że rzeczoznawca majątkowy, który sporządził w 2013 r. operat szacunkowej w oparciu, o który dokonano sprzedaży tej nieruchomości, poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im czynów.



Podejrzanym grozi od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.