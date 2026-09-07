Wojskowe kolumny pojawią się na drogach. Dowództwo zaznacza: To tylko ćwiczenia

RMF24

Już dziś na drogach kierowcy mogą zauważyć wzmożony ruch kolumn wojskowych – nie powinien być to jednak powód do strachu. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że przemieszczanie się żołnierzy jest związane ze zbliżającymi się ćwiczeniami.

„Czarny obrońca-26” – pod takim kryptonimem odbędą się ćwiczenia na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju. Potrwają od 14 do 24 września.

Czy kolumnę wojskową można wyprzedzić?

Wojsko zapowiada, że elementem szkolenia jest przemieszczanie sprzętu, stąd już od dziś na drogach kierowcy mogą zauważyć większą liczbę kolumn wojskowych. Generalne Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych w związku z tym przypomina, że kierowców cywilnych na drogach obowiązują konkretne zasady.

Po pierwsze, kolumnę wojskową można wyprzedzić, ale manewr musi być wykonany płynnie i bez przerwy. Należy też pamiętać, że bezwzględnie zabronione jest wjeżdżanie pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Armia przypomina też, aby zachowywać odpowiedni odstęp od kolumny i stosować się do poleceń służb.

Bez zdjęć i filmików

Wojsko skierowało też apel do kierowców, którzy zauważą na drodze kolumny wojskowe. „Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym” – zaznaczono. Dodano, że jeśli bardzo chcemy zareagować na widok wojskowych, to najlepiej im po prostu pomachać.