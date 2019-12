Wojewoda dolnośląski Jarosław Obrembski na wniosek policji zamknął stadion Śląska Wrocław na najbliższy mecz piłkarskiej ekstraklasy z Lechem Poznań. To konsekwencja odpalenia fajerwerków przez fanów Wojskowych podczas ostatniego spotkania z Legią Warszawa.

Kibice Śląska Wrocław podczas meczu z Legią Warszawa / Maciej Kulczyński / PAP

"Według wszystkich, a przede wszystkim policji, mieliśmy do czynienie z dużą skalą zagrożenia dla zdrowia, a w niektórych miejscach także dla życia uczestników masowego spotkania, jakim był mecz piłkarski. Skala wydarzeń przekroczyła sumę tego typu wydarzeń w ciągu ostatniego całego roku na stadionie we Wrocławiu" - wytłumaczył swoją decyzję wojewoda.



Kibice Śląska podczas meczu z Legią odpalili race, ale także rakietnice, które spowodowały przerwanie spotkania. Piłkarze czekali pierwotnie na boisku na wznowienie gry, ale pokaz się przedłużał i arbiter nakazał im zejść do szatni. Po 10 minutach pojedynek został wznowiony.



Klub z Oporowskiej już w poniedziałek wnioskował o zamknięcie, ale jedynie sektora, gdzie zasiadają najzagorzalsi fani. Wojewoda przychylił się jednak do wniosku policji i na sobotni mecz z Lechem kibice w ogóle nie wejdą na stadion.