Wniosek o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z zajmowanego stanowiska wysłali dziś do premiera członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i kilku innych organizacji pracowników ochrony zdrowia. Powód to - jak czytamy w piśmie - całkowita utrata do niego zaufania w środowisku medycznym oraz brak możliwości poprawy w tym zakresie.

REKLAMA