Oświęcimski magistrat nie ma żadnych informacji na temat możliwej budowy reaktora modułowego na terenie zakładu chemicznego firmy Synthos w tym mieście. "Nie znamy ani lokalizacji, ani szczegółów planowanej inwestycji" - oświadczył samorząd.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Polski koncern chemiczny Synthos i firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej możliwości budowy w Polsce zaprojektowanego przez GEH reaktora jądrowego typu BWRX-300. W poniedziałek poinformowała o tym amerykańsko-japońska firma. Według dziennika "Rzeczpospolita" możliwą lokalizacją są tereny zakładów chemicznych w Oświęcimiu.

Nie znamy ani lokalizacji, ani szczegółów planowanej inwestycji. W tej sytuacji trudno komentować doniesienia medialne - głosi oświadczenie oświęcimskiego urzędu miejskiego.



Magistrat zaznaczył, że w przypadku tego typu inwestycji, obok zapisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, muszą być spełnione warunki określone w Prawie atomowym i Ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

W myśl tych zapisów gmina, gdzie zlokalizowana będzie inwestycja, jest wyłączona z procesu decyzyjnego. Decyzję środowiskową wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a decyzję o lokalizacji i pozwolenie na budowę właściwy wojewoda. Gmina opiniuje wniosek złożony do wojewody o lokalizację inwestycji - głosi oświadczenie przekazane PAP.



Miasto zadeklarowało, że będzie monitorowało przedsięwzięcie.

Małe reaktory modułowe

GEH podało, że Synthos wyraził zainteresowanie niezawodnym, "dedykowanym" źródłem wolnej od emisji CO2 energii elektrycznej. Dlatego obie firmy zdecydowały się rozważyć budowę reaktora klasy SMR (Small Modular Reactor) BWRX-300 w Polsce.



Małe reaktory modułowe mogą odegrać znaczącą rolę przy rozwiązywaniu stojących przed Polską wyzwań, związanych z modernizacją sektora energetycznego oraz osiągnięciem potrzebnego stopnia dekarbonizacji - ocenił właściciel Synthosu Michał Sołowow, cytowany przez GEH. Jak dodał, "użycie SMR do wytwarzania czystej energii zwiększy szanse na odejście od węgla i będzie miało pozytywny wpływ na nasz przemysł i państwo".



Synthos to producent m.in. kauczuków syntetycznych używanych np. do opon, półproduktu do wytwarzania styropianu, składników farb i lakierów oraz środków ochrony roślin. Wytwarza też surowce do produkcji tym materiałów. W sumie w zakładach spółki powstaje ok. 2 mln ton produktów i surowców rocznie.