Przez godzinę w siedzibie Sejmu trwało spotkanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Rozmowa była odpowiedzią na apel prezesa NIK, który uważa, że wejście agentów CBA do jego biura było złamaniem prawa i niezależności Izby.

Szef NIK Marian Banaś i marszałek Sejmu Elżbieta Witek / Mateusz Marek / PAP

Spotkanie rozpoczęło się w Sejmie. Marian Banaś wszedł do budynku parlamentu tylnym wejściem. Nie odpowiedział na pytania dziennikarzy. Po godzinie rozmowy wyszedł z Sejmu, również nie rozmawiając z mediami.



Po zakończeniu spotkania z szefem NIK, marszałek Sejmu podczas konferencji prasowej poinformowała, że w rozmowie z Marianem Banasiem przekazała iż, przeanalizowała wszystkie dokumenty związane ze sprawą przeszukań nieruchomości i gabinetu prezesa NIK.

Jak zaznaczyła, zgodnie z konstytucją, ustawą o NIK i ustawą o wykonywaniu posła i senatora, marszałek Sejmu może interweniować tylko, kiedy naruszana jest nietykalność osobista posła albo prezesa NIK (...) albo wtedy kiedy dochodzi do zatrzymania bądź do aresztowania" - wskazała.

Marszałek Sejmu może interweniować tylko, kiedy naruszana jest nietykalność osobista posła albo prezesa NIK lub dochodzi do zatrzymania. Taka sytuacja nie miała miejsca - powiedziała Witek do dziennikarzy.

Taka sytuacja nie miała miejsca, w związku z tym nie mogłam w żaden sposób jako marszałek Sejmu interweniować - podkreśliła Witek.



Marszałek Sejmu odniosła się też do pism, które w sprawie działań prokuratury skierował do niej prezes Banaś. W pierwszym piśmie było trochę nadużycia. Pan prezes powołał się tam na rzekomą opinię Biura Analiz Sejmowych, która miała wskazywać, że immunitet formalny obejmuje nie tylko osobę, ale też miejsca, w których prowadzone są przeszukania. Otóż BAS takiej opinii nie wydawało - dodała.

"Nie obowiązuje doktryna Neumanna"

Witek powiedziała, że "z jednej strony Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolować wszystkie podległe instytucje, a z drugiej strony nie obowiązuje u nas doktryna pana posła (Sławomira) Neumanna i nikt nie będzie chroniony jeśli złamał prawo". Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, na razie toczy się postępowanie wyłącznie "w sprawie" - zaznaczyła.

Powiedziałam panu prezesowi i państwu wiceprezesom, że jako marszałek Sejmu będę dbała o respektowanie immunitetu, gdyby ktoś próbował go złamać. Ale w mojej opinii, a także w opinii Biura Analiz Sejmowych - bo poprosiłam w trybie pilnym, po ukazaniu się już pierwszego pisma od pana prezesa, o opinię Biura Analiz Sejmowych - ta opinia jest podpisana z datą dzisiejszą, która wskazuje na to, że nie została naruszona konstytucja, czyli że immunitet formalny nie chroni miejsc, pomieszczeń, tylko osobę fizyczną i nie nastąpiło tutaj złamanie konstytucji - powiedziała Witek.

Marian Banaś wchodzący do Sejmu / Leszek Szymański / PAP

Lewica nie została wpuszczona na spotkanie

W trakcie spotkania, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski na briefingu prasowym powiedział, że "decyzją marszałek Witek wyproszono ze spotkania" jego oraz wiceszefa klubu Lewicy Tomasza Trelę.

Dodał, że w piątek Lewica zgłosiła wniosek do marszałek Sejmu o umożliwienia uczestnictwa przedstawicieli opozycji w spotkaniu z prezesem NIK. Wcześniej, jak poinformował, politycy Lewicy spotkali się Banasiem, który "wyraził on zgodę i powiedział, że nie widzi nic przeciwko, żeby opozycja uczestniczyła w tym spotkaniu".

Gawkowski dodał, że marszałek Sejmu poinformowała, iż "niestety nie przewiduje takiej formy uczestnictwa opozycji w tym spotkaniu".



Ocenił, że taka jest "forma współpracy PiS z opozycją". Szef klubu Lewicy dodał, że politycy opozycji nie zgadzają się na nią, szczególnie - dodał - że "jest to ograniczenie dostępu do informacji publicznej, które jest ustawową możliwością każdego obywatela i przede wszystkim posłów na Sejm RP".



Gawkowski poinformował również, że jeszcze w piątek Lewica zamierza złożyć zażalenie na decyzję marszałek Witek i zapowiedział, że Lewica nadal będzie oczekiwać spotkania prezesa NIK z opozycją, skoro - jak dodał - Marian Banaś "taką wolę dzisiaj wyraził".

Marszałek Witek na konferencji prasowej poinformowała, że Lewica zwróciła się o uczestnictwo spotkaniu na kilka minut przed jego rozpoczęciem.



CBA skontrolowało NIK i miejsca związane z Banasiem

W środę, na zlecenie prokuratury w Białymstoku, funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w 20 miejscach na potrzeby śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia. Po południu CBA weszło także do siedziby NIK, w tym do gabinetu szefa Izby.

Jak ujawnili reporterzy RMF FM, Marian Banaś w czwartek napisał do marszałek Witek list, w którym sprzeciwił się, według niego, "naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności NIK".



"Jestem zmuszony poinformować Panią Marszałek o naruszeniu prawa przez organy procesowe prowadzące postępowanie przygotowawcze. W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (...) dokonali przeszukania mojego mieszkania, a także mieszkań, w których przebywały moja żona i córka, oraz pokoju hotelowego, w którym przebywał mój syn. Następnie podjęli próbę przeszukania gabinetu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli mimo oświadczenia, że nie znajdują się tam żadne dokumenty wymienione w postanowieniu Prokuratora. Takie działanie organów ścigania jest bez precedensu, bowiem oznacza możliwość naruszenia niezależności konstytucyjnego, naczelnego organu kontroli państwowej" - pisze Marian Banaś.

Szef NIK podkreśla: "Stanowczo sprzeciwiam się takim działaniom - zwłaszcza, że poinformowałem funkcjonariuszy CBA o treści opinii Biura Analiz Sejmowych (...), z której jednoznacznie wynika, iż wobec osoby, której przysługuje immunitet, nie wolno podejmować tego rodzaju czynności".