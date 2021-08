"Zewnętrzne opinie prawne, które analizowałam mówią, że jeśli marszałek Sejmu otrzyma właściwie podpisany wniosek o reasumpcję, to nie ma możliwości, żeby nie poddał go pod głosowanie Izby" - tak marszałek Sejmu Elżbieta Witek w TVP Info uzasadniała ostatnie powtórzenie głosowania, które miało miejsce w izbie niższej. "Nawet my będąc w opozycji potrafiliśmy się pod takim wnioskiem (o reasumpcję - przyp. red.) Konwentu Seniorów podpisać. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj na każdym kroku jest krzyk i awantura" - dodała.

