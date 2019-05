Znowu ulewy nad Śląskiem. Służby tamtejszego wojewody już wydały oświadczenie o intensywnych opadach i burzach, które w całym regionie mogą występować do późnego wieczora.

/ Marcin Buczek / RMF FM

Obecnie stany ostrzegawcze na rzekach w Śląskiem przekroczone są w 5 miejscach. Największe przekroczenie - i to stan niezmienny od ubiegłego tygodnia - jest obecnie w Jawiszowicach na granicy Śląska i Małopolski. Przepływająca tam Wisła ma ponad 6 metrów głębokości. To oznacza blisko półtorametrowe przekroczenie stanu ostrzegawczego, a do przekroczenia alarmowego brakuje zaledwie kilku centymetrów.

Z brzegu wyraźnie widać, jak rwący w tym miejscu jest nurt Wisły. Na łąkach i polach, zarówno przy rzece, jak i kilka kilometrów dalej, zauważyć można z kolei lustra zalegającej tam od wielu dni wody.

Dużo spokojniej jest natomiast w dorzeczu Odry. W Raciborzu - Miedoni jej głębokość nie przekracza w tej chwili nawet 3 metrów. Kilka dni temu z powodu zagrożenia wstrzymano część prac przy budowie wielkiego zbiornika przeciwpowodziowego pod Raciborzem. Teraz alarm jest już odwołany. Obecnie trwa tam wypompowywanie wody i porządkowanie terenu i najszybciej jak do możliwe prace w tym miejscu zostaną wznowione.