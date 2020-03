3-letni chłopiec wpadł do studni w wielkopolskiej wsi Łąkociny koło Ostrowa Wielkopolskiego. Zanim na miejsce dojechały służby ratownicze, chłopca wyciągnęli z wody członkowie rodziny – poinformował Jerzy Kwiasowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrowska straż pożarna została wezwana około godziny 15.50 do ratowania 3-letniego chłopca, który wpadł do studni, głębokiej na ok. 5 m do lustra wody.

Na miejsce zdarzenia do wsi Łąkociny przyjechało pięć zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie.



Przed przybyciem służb ratowniczych chłopca zdołali wyciągnąć najbliżsi. Najpierw do studni włożyli drabinę, stojącą przy domu, ale ta okazała się za krótka. Od sąsiada wzięli drugą - dłuższą, po której zszedł do studni jeden z członków rodziny i wyciągnął chłopca z wody.



Dziecko było przytomne, przewieziono je do ostrowskiego szpitala - poinformował Jerzy Kwiasowski z ostrowskiej straży.



Czynności wyjaśniające w sprawie prowadzi ostrowska policja z Ostrowa.